Must-Have: FiLMiC Pro für Fotos und Videos in neuer Version

Ihr seid auf Suche nach einer mächtigen Alternative zur vorinstallierten Kamera-App auf iOS?

Dann lohnt aktuell der Blick auf FiLMiC Pro. Die mehrfach prämierte App-Alternative zur Apple-hauseigenen Kamera-App steht seit kurzer Zeit in der neuen Version 6.0 im Store.

Wer also seine ohnehin gute iPhone-Kamera aufrüsten will und neben Fotos auch aufs Drehen von Videos setzt, bekommt mit FiLMiC Pro ein mächtiges und vollständig überarbeitetes Werkzeug an die Hand.

Das Interface, komplett neu arrangiert, ist jetzt auch deutlich schneller zu nutzen. Slider-Controls und verbesserte Algorithmen und Analyse-Tools sorgen für noch hochwertigere Aufnahmen. Zahlreiche Optimierungen unter der Haube kommen hinzu.

Für Foto-Freunde ist die App schon Pflicht, für Videofilmer aber ist FiLMiC Pro erst recht ein Must-Have-Tool. Nein, die Anwendung ist nicht preiswert, dafür aber hochwertig.