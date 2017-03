macOS 10.12.4 für alle User veröffentlicht – das ist neu

Soeben wurde macOS Sierra 10.12.4 für alle User zum Download freigegeben.

Wir listen für Euch auf, was neu ist. Die frische Version sollte bei Euch in der Update-Sektion des Mac App Stores angezeigt werden. Ist noch nichts zu sehen, braucht Ihr noch etwas Geduld. Apple rollt das Update in diesen Minuten weltweit aus.

Alternativ könnt Ihr im Suchfeld „mac OS Sierra“ eingeben, eventuell findet Ihr das Update so etwas früher.

macOS 10.12.4 bringt vor allem den von iOS bekannten Nachtmodus („Night Shift“) auf den Mac. Night Shift wird über die Einstellungen in der Abteilung „Display“ aktiviert. Dort kann auch eingestellt werden, ob die Funktion immer von Sonnenaufgang bis -untergang automatisch eingesetzt werden soll.

„Night Shift“ schraubt die Blautöne des Displays zurück, um die Augen bei Dunkelheit bzw. Nacht zu schützen. Auch das Einschlafen soll danach leichter fallen.

Schnelle Aktivierung über das Notification Center

Nachdem Ihr Nightshift in den Systemeinstellungen konfiguriert haben, könnt Ihr das Feature immer schnell aktivieren:

öffnet die Benachrichtigungsleiste über den Button oben links in der Menüleiste

scrollt nach oben

aktiviert den Toggle-Button (über Nicht Stören)

die Nightshift-Anpassungen erfolgen über die Systemeinstellungen

Weitere kleinere Änderungen in macOS 10.12.4