Linea: Sehr gute Zeichen-App mit großem Update

Die Zeichen-App Linea hat jüngst ein großes Update mit diversen Neuerungen erhalten.

Ein Grund mehr, Euch die App nochmals ans Herz zu legen. Dank der Aktualisierung wird unter anderem eine erweiterte Funktionalität des Apple Pencil unterstützt. Je nach ausgewähltem Malwerkzeug unterscheidet sich die Implementierung:

Habt Ihr mehrere Projekte, dürft Ihr Eure Zeichnungen nun auch von einem in ein anderes Projekt verschieben. Das funktioniert entweder einzeln oder in Gruppen.

Neuer Präsentations-Modus mit zwei Optionen

Legt Ihr neue Sketches an, liefern die Entwickler jetzt eine Auswahl an Voreinstellungen aus. Wollt Ihr Eure Werke präsentieren? Der neue Präsentationsmodus funktioniert sowohl über AirPlay- als auch Kabel-Verbindungen. Er versteckt alle unnötigen Werkzeuge und zeigt nur Eure Zeichnungen. Auch an diversen weiteren Stellen haben die Entwickler gearbeitet.

Linea war schon vorher und ist jetzt erst recht ein Pflicht-Kauf für Euer iPad.