Libratone ZIPP ab sofort auch in „Nordic Black“ erhältlich

Wer einen stylishen, sehr gut klingenden Speaker sucht, findet ihn im Libratone ZIPP.

Bereits im Januar haben wir Euch auf den ZIPP aufmerksam gemacht. Damals hatte der skandinavische Audiospezialist Libratone eine Erweiterung der ZIPP-Reihe angekündigt: die Speaker-Variante in „Nordic Black“.

Für den Tag des Erscheinens hatten wir Euch ein Update versprochen – und bitte sehr: Seit heute kann dieser ZIPP jetzt auch bestellt werden.

Der ZIPP selbst – alles zu seinen Vorzügen lest Ihr unten noch einmal – kostet 299 Euro. Die auswechelbaren Stoffbezüge aus CoolWeave Mesh Preis schlagen mit jeweils 29 Euro zu Buche. Neben der neuen Nordic-Black-Variante zum Wechseln erhältlich: Atlantic Deep, Cloudy Grey, Deep Lagoon, Graphite Grey, Victory Red, Atlantic Deep, Signal und Sangria.

So berichtete iTopnews im Januar 2017:

Libratone ZIPP Speaker gibt es bald in „Nordic Black“ und mit einem großen Firmware-Update. Die beliebten kabellosen Multiroom-Lautsprecher aus der dänischen HiFi-Schmiede Libratone gehören zu unseren Top-Favoriten. Bluetooth- und AirPlay-Unterstützung sind neben dem ausgezeichneten Klang Kauf-Argumente. Beim Kollegen Michael spielt Libratone One Click täglich auf.

Jetzt hat Libratone die Erweiterung des Portfolios angekündigt: Der neue ZIPP Nordic Black besteht aus einem schwarzen Körper, der mit einem grauen feinen Gewebe überzogen ist. Sieht nicht nur hochwertig und stylisch aus. Klingt auch gut.

Die Features der anderen Geräte der Reihe bleiben dabei erhalten. Ab März werdet Ihr den Speaker für 299 Euro erwerben können. Wir melden uns rechtzeitig zum Verkaufs-Start.

Gute Nachrichten gibt es auch für Bestandskunden. Besitzt Ihr bereits einen ZIPP-Speaker, solltet Ihr die App in nächster Zeit aufmerksam verfolgen. Libratone wird nämlich noch im Januar ein großes Firmware-Update für bestehende Speaker bereitstellen.

Nutzt Ihr Spotify Premium, so könnt Ihr dank der Aktualisierung bis zu fünf Playlists direkt am Lautsprecher speichern und abrufen, ohne dass Ihr das iPhone dazu verwenden müsst.

Hört Ihr am Abend vor dem Schlafengehen Musik? Dank des Sleep-Timers schaltet sich der Speaker nach der eingestellten Zeit automatisch in den Ruhezustand und spart so Akku.

Neuer Standby-Modus spart Strom

Clever ist auch der neue Standby-Modus: Nach einer Untätigkeit von 30 Minuten schaltet sich der Speaker automatisch in den energiesparenden Ruhezustand. Beleuchtung, Verstärker und Audio-Signale werden ausgeschaltet. Das senkt den Stromverbrauch.

Um den Libratone wieder an den Start zu bringen, drückt Ihr einfach „Wiedergabe“ auf dem Smartphone oder Ihr berührt den Zipp kurz.