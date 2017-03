Kuo: iPhone 8 für viele Käufer interessanter als Samsung Galaxy S8

Das Samsung Galaxy S8 soll aufgrund des anstehenden iPhone 8 auf wenig Kauf-Interesse stoßen.

Samsungs neuestes Flaggschiff wird am 29. März in New York vorgestellt, am 21. April kommt es gerüchteweise in den Handel. Einige Leaks deuten nur auf ein moderat modernisiertes Gerät hin, daher könnte die Neugier auf das iPhone 8 bei vielen Käufern überwiegen.

Der bekannte und in der Regel treffsichere Analyst Ming-Chi Kuo von KGI Securities geht von nur 40 bis 45 Millionen verkauften Geräten in diesem Jahr aus. Dies liege zum einen daran, dass viele Kunden nach dem Note-7-Akku-Debakel (Foto) das Vertrauen in die südkoreanische Firma verloren hätten.

„Nicht genügend Innovationen im Galaxy S8“

Weitaus wichtigerer Grund laut Kuo: Viele Kunden wollen sich lieber das iPhone 8 kaufen, das im Herbst vorgestellt werden soll. Außerdem verfüge das S8 nicht über genügend Innovationen. Kuo rät seinen Bankkunden daher, sich eher mit Apple-Aktien oder Börsenpapieren von Apple-Zulieferern einzudecken als sich Samsung-Aktien zuzulegen.