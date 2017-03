Künstliche Intelligenz: Apple rüstet Teams weiter auf

Apples Teams für künstliche Intelligenz und Machine Learning sitzen in Seattle.

In den letzten Wochen wurden die Abteilungen ausgeweitet. Laut Informationen von GeekWire hat Apple zusätzliche Etagen ausgebaut, um weitere Mitarbeiter anstellen zu können.

Carlos Guestrin, Apples Leiter für Machine Learning, sucht demnach ausgewiesene Experten, die an künstlicher Intelligenz interessiert sind und ihre Ideen in Produkten umsetzen können.

Die Latte für neue Angestellte liegt sehr hoch, doch für Guestrin ist die Suche nach ihnen spannend. Für ihn stellt künstliche Intelligenz eine emotionale Bindung zum Gerät her. Es komme darauf an, wie gut das ein Gerät seinen Besitzer verstehe und auf seine Wünsche eingehe.

Ehemaliges Turi -eam arbeitet an Technologien der nächsten 3-10 Jahre

Carlos Guestrin ist ein Universitätsprofessor und der Gründer der Firma Turi, die sich auf künstliche Intelligenz spezialisierte und von Apple letztes Jahr aufgekauft wurde.

In Seattle arbeitet das Team abgeschirmt von Apples Hauptsitz an Zukunftstechnologien, die angeblich erst in drei bis zehn Jahren marktreif werden und dann in Apple Produkten eingesetzt werden könnten.