Kommentar: Rotes iPhone 7, neues iPad – was hat der Tag gebracht?

Ein ereignisreicher Tag: Apple hat heute diverse neue Produkte und Modelle vorgestellt.

Ein Kommentar von Michael.

Tag der Neuheiten bei Apple. Eines ist klar: Es wird in Zukunft etwas schwieriger, das Line-up zu überblicken. iPad, iPad Pro, iPad mini – Apple spezifiziert weiter. War Cupertino vor Jahren noch auf einige wenige Produkte fokussiert, wird jetzt beinahe jede potenzielle Zielgruppe ins Visier genommen.

Beim iPad ist die Sache trotz mehrerer Produktnamen diesmal eindeutig: iPad Air2 und iPad mini 2 gehen in Rente. Wer bisher ein iPad 2 bis iPad 4 nutzte und nicht unbedingt ein iPad Pro benötigt, soll im neuen iPad – ohne Namenszusatz – ein Argument sehen, doch mal bitte upzugraden. Der Ansatz wird funktionieren, das Preislevel passt. Der Plan von Apple wird aufgehen.

Das iPad mini 4 hat zwar eine Speichererweiterung spendiert bekommen, aber den alten Chip behalten. Ein deutliches Signal von Apple: Im Spagat zwischen dem immer beliebteren großen iPhone 7 Plus und dem 9,7″ iPad bzw. iPad Pro sieht Apple langfristig keinen Platz mehr für das iPad mini 4 mit seiner Display-Zwischengröße.

Und damit wären wir auch schon beim 4″-iPhone SE: Auch hier wird der Speicher bei gleichbleibendem Preis angehoben. Das Gehäuse-intern unveränderte SE in 32 GB und 128 GB zementiert das Ende der Ära von 16-GB-Smartphones. Und beendet auch vorschnelle Hoffnungen auf ein iPhone-SE-Upgrade mit besseren Specs.

Für iPad mini 4 und iPhone SE gilt gleichermaßen, da lege ich mich fest: Wir werden auch 2018 keine „besseren“ Modelle sehen. Für 2017 bereiten die Specs (A9, 12-MP-Cam) des aktuellen SE ohnehin kein Kopfzerbrechen. Das Einstiegs-iPhone wird noch einmal neue Käufer finden.

Bliebe noch das rote iPhone 7/7 Plus. Geschmacksache. Mir gefällt’s. Aber ich bin mit meinem iPhone 7 Plus in Diamantschwarz bestens aufgestellt, so dass sich zumindest bei mir ein Upgrade oder Austausch nicht anbietet. Ich habe heute aber schon von erstaunlich vielen Leuten gehört, dass sie stark mit dem Kauf des RED iPhone 7 liebäugeln…

Viele User hatten heute auch auf Upgrades für den iMac, den Mac Pro und den Mac mini gehofft. Aber wer sich das Line-up anschaut, weiß, dass der Fokus heute nur auf iPhone, iPad und Apple Watch lag und hier ein zwischenzeitliches Upgrade die iOS-watchOS-Produktlinie begradigt hat.

Ein neuer iMac ist natürlich dennoch überfällig und wünschenswert. Im Oktober 2015 hat Apple den iMac zuletzt aufgerüstet, den letzten Mac Pro sogar zuletzt 2013. Dass in diesem Segment heute nichts passieren würde, war genauso klar wie der Fakt, dass ein neues 10,5″ iPad Pro mit randlosem Display sicherlich nicht per Pressemitteilung aus der Taufe gehoben wird – VOR einem iPhone 8 mit randlosem Display.

Wo bitte wäre da die Logik, diese wichtige Neuerung zunächst im iPad zu präsentieren? Die Premiere des randlosen Displays bleibt dem iPhone 8 im Herbst vorbehalten. Erst danach folgt das randlose iPad-Display, später im Jahr 2017 – oder womöglich erst im Frühjahr 2018.

Noch ist das Jahr jung. Zur Erinnerung: In Kürze steht die Eröffnung des Apple Park an. Bei einem entsprechenden Event könnten macOS-Neuerungen vorgestellt werden, und zwar vor der WWDC. Denn die Entwicklerkonferenz wird auch 2017 wieder der Software und dem Austausch zwischen Entwicklern und Apple-Ingenieuren vorbehalten bleiben. Neue macOS Beta auf der WWDC, ja. iOS-11-Beta auf der WWDC, natürlich. Aber keine neue Hardware. Dieser Refresh kommt früher.

Bliebe noch ein abschließender Blick auf die Watch. Positiv: Nike+ Sportarmbänder gibt es jetzt separat zu kaufen, ich habe die Order für mein zweites Nike+-Band schon heute Nachmittag platziert. Was mir noch fehlt: Verschlüsse in Gehäusefarben. Was mich wundert: Die Keramik-Watch gibt es nur mit Silikon-Armband. An diesen Details darf noch gefeilt werden, bevor – vermutlich im Herbst oder später im Jahr – die Apple Watch Series 3 präsentiert wird.

Insofern war das heute ein (Jahres-)Anfang für Apple. Kein unbedeutender, um das iPhone-iPad-Lineup auf Kurs zu bringen. Aber nicht der wichtigste Tag im Apple-Jahr. Der kommt im Herbst, mit dem neuen Blockbuster iPhone 8. Insofern: Die Krawatte wurde heute zurechtgerückt, im Herbst muss der Knoten dann ordentlich sitzen. Und ich glaube, das wird er.

Hat Michael recht? Eure Meinung zu den Neuvorstellungen von heute und zu den Aussichten für das laufende Jahr?