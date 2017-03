iTopnews vorab im Kölner Apple Store Schildergasse (Fotos)

iTopnews konnte heute für Euch vorab den neuen Kölner Apple Store Schildergasse besichtigen.

Samstag wird der Apple Store Köln in der Schildergasse um 10 Uhr offiziell eröffnet. Michael und Lukas von iTopnews waren heute bereits vor Ort und konnten Aufnahmen des Innenlebens des neuen Geschäfts machen.

Drei Jahre lang hat Apple an dem neuen Store in Köln gearbeitet. Das historische Gebäude an der Schildergasse wurde kernsaniert, mit portugiesischem Marmor und eleganten Holzmöbeln ausgestattet. Die Gestaltung folgt dem neuen Store Design von Jony Ive und Angela Ahrendts.

Das bedeutet: Viele Änderungen gegenüber bisherigen Stores. Die auffälligste ist eine 6K-Videowall im Obergeschoss, auf der Workshops laufen können.

Außerdem gibt es eine elegante Wendeltreppe aus Glas, die die beiden Etagen des zentral an einem großen Platz in der Kölner Innenstadt gelegenen Gebäudes miteinander verbindet. Dazu wurde es noch ein separater Boardroom eingerichtet, in dem Verhandlungen mit Firmenkunden geführt werden – komplett mit Fotos des neuen Apple Park an der Wand.

Der neue Store in Köln hat 179 Mitarbeiter, die aus 16 verschiedenen Nationen kommen und 14 verschiedene Sprachen sprechen.

Die Möbel des Ladens stammen von der Dortmunder Firma Dula, von deren 1000 Beschäftigten knapp 200 Angestellte nur für Apple arbeiten. Dula baut auch einige der sogenannten Avenue-Wände – die neuen Schaufenster innerhalb der Geschäfte – sowie ca. 200 Konferenztische für Apple Park in Kalifornien.

Mit dem neuen Store will Apple außerdem das Engagement in Europa unterstreichen. Seit 37 Jahren ist die Firma hier tätig, hat mehr als 21.000 Beschäftigte in 19 europäischen Ländern, davon 2000 in Deutschland.

In 2016 wurden knapp 3 Mrd. Euro mit über 800 Zulieferern in Deutschland aufgewendet und über 190.000 Arbeitsplätze wurden in Deutschland durch Investitionen und Innovationen unterstützt. Der neue Store, von dem wir hier noch weitere Fotos zeigen, soll diesen Positiv-Trend fortsetzen.

(Alle Fotos: © iTopnews.de)