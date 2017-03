Iris-Scanner, rahmenlos: Samsung stellt Galaxy S8 und S8 Plus vor

Samsung hat soeben das Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus vorgestellt.

Das neueste Flaggschiff der Koreaner war im Vorhinein bereits des öfteren auf Bildern zu sehen – jetzt wurde es offiziell vorgestellt. An einigen wichtigen Punkten hat man auch nahe mit Google zusammengearbeitet.

Es wird zwei Geräte geben: Das Galaxy S8 und S8 Plus. Beide kommen mit dem „Infinity Display“, sind jedoch unterschiedlich groß.

Design

Wie zu erwarten war, kommt das Galaxy S8 mit einem Edge-Display. Auf der linken und rechten Seite des Geräts sind keine Ränder zu sehen und auch die auf der Ober- und Unterseite sind sehr schmal geraten. Bei der Verarbeitung hat man sich diesmal auf Sicherheit und Robustheit konzentriert.

Da aufgrund der extrem dünnen Ränder kein Platz für den Fingerprint-Sensor auf der Vorderseite war, muss dieser auf die Rückseite weichen. Das ist zwar an sich nicht schlecht, die Platzierung neben der Kamera könnte jedoch zu Fehlgriffen und Fingerabdrücken auf der Kameralinse führen.

Als Materialien kommen Glas und Aluminium zum Einsatz. Der Home Button bleibt zwar vorhanden, ist jedoch unter dem Display versteckt.

Das Gerät wird in fünf Farben angeboten und ist, wie der Vorgänger, wasserdicht.

Ab dem 21. April werden die Geräte verkauft. Zum Preis hat sich Samsung jedoch noch nicht geäußert. Auf Amazon kann das Galaxy S8 (nicht Plus) jedoch bereits vorbestellt werden – für beachtliche 799 Euro. Das S8 Plus wird auf anderen Websites aktuell für 899 Euro gelistet.

Bei jedem verkauften S8 sind AKG-Kofphörer im Wert von 99 Euro mit in der Box.

Display

Der Display des neuen Smartphones ist mit „Mobile HDR Premium“ ausgezeichnet. Somit können HDR Videos in bester Qualität direkt auf dem Gerät angesehen werden. Das S8 hat einen 5,8″ und das S8 Plus einen 6,2″ Display, die jeweils in 2K auflösen und einen 18:9 Aspect Ratio besitzen.

Hardware

Als Prozessor wird erstmals ein 10nm-Chip verbaut, der mehr als 10 % mehr Leistung hat, als der des S7. Die Akku sind 3000 (S8) und 3500 mAh (S8+) groß. Kabelloses Laden ist ebenfalls an Bord. Bei den Akkus hat man sich diesmal besonders viel Mühe gegeben, um ein weiteres Desaster wie beim Note 7 zu verhindern.

Es sind 64 GB Onboard-Speicher und 4 GB RAM verbaut.

Software

Um die Sicherheit zu verbessern, hat man neben dem Fingerprint-Sensor auch einen Iris-Scanner verbaut. Außerdem kann auch das Gesicht erkannt werden. Das soll „instant“ funktionieren. Damit setzt man den Fokus auf eine Auswahl für die Nutzer.

Mit Samsung Dex wird das S8 zu einem Desktop-Computer. Das Smartphone wird in das Dock gesteckt und dieses mit einem Monitor verbunden. Mit Maus und Tastatur können Apps dann im Fenster-Modus verwendet werden – so, wie es von Desktop-Betriebssystemen bekannt ist.

Kamera

Wie beim Galaxy S7 wurde auch beim S8 ein großer Fokus auf die Kamera gelegt. Mit Multi-Frame-Processing werden automatisch mehrere Fotos aufgenommen und übereinander gelegt.

Für Selfies hat die Kamera auf der Vorderseite 8 MP. Fokusiert wird automatisch auf erkannte Gesichert.

Erstmals können Videos in 4K mit 60 FPS aufgenommen werden. Zeitlupenaufnahmen sind mit 120 FPS bei FullHD möglich.

Services

Neben dem Gerät wurden auch neue Dienste vorgestellt.

Samsung Pay ist zwar nicht mehr neu, jedoch weiterhin mit dabei.

Samsung Pass ist ein neues System, mit dem Ihr Euch in Eure Bank-Accounts oder Websites einloggen könnt.

Samsung Health bekommt eine Funktion, mit der sich Kunden direkt mit Ärzten verbinden. China, Südkorea und USA stehen hierfür auf dem Plan.

Bixby ist der neue Sprachassistent, der Siri, Alexa und dem Google Assistant Konkurrenz machen soll. Er ist Kontextsensitiv und kann in vielen Bereichen eingesetzt werden. Sogar lernen können soll das Programm. Bixby stellt auch Informationen für Euch zusammen und präsentiert diese am Homescreen.

Samsung Connect ist eine zentrale Verbindungsstelle für Eure Smart Home Geräte. Samsung Connect Home ist ein dazupassender WiFi-Router, der auch mit dem Smart Home zusammenspielen soll.

Zubehör

Die eigene VR-Brille wurde ebenfalls verbessert, beziehungsweise erweitert. Es wird einen neuen Controller geben, der uns stark an Googles DayDream erinnert.

Wer eine Gear VR Brille besitzt, wird in naher Zukunft spannende Events live in 360 Grad verfolgen können.

Die Gear 360 Kamera des letzten Jahres wurde ebenfalls verbessert. Die Kamera nimmt Videos und Fotos in 360 Grad mit 4K auf. Livestreams sind damit ebenfalls möglich. An jeden Zuseher wurde eine dieser Kameras verteilt.

wird weiter aktualisiert.