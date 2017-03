iPhone: Zulieferer will in USA bauen, „wenn Apple Extrakosten trägt“

Der taiwanische Hersteller Pegatron hätte für Apple auch Fabrik-Kapazitäten in den USA.

Die Präsidentschaft von Donald Trump beeinflusst in den USA auch den Wirtschaftssektor. Sein Slogan „America First“ gilt nämlich auch für dortige Fabrik-Jobs. Trump will Firmen wie Apple am liebsten dazu bringen, mehr Produkte in den USA zu fertigen.

In diese Debatte hat sich nun auch Apples taiwanischer Zulieferer Pegatron eingeschaltet. Das Unternehmen ist bislang Zulieferer einzelner Bauteile, könnte aber nach eigenen Angaben auch komplette iPhones in den USA produzieren.

Apple müsse Mehrkosten für US-Produktion selbst tragen

Pegatrons CEO Liao Syh-jang hat gegenüber Focus Taiwan erklärt, dass die Firma tatsächlich genug Fabriken in den USA für die iPhone-Produktion bereitstellen könnte. Apple müsse nur die zusätzlichen Kosten gegenüber dem natürlich niedriegen Betrag für die gleichen Menge an Bestellungen in Taiwan tragen.

Sollte Apple ein solches US-Projekt interessant finden, bliebe die Frage, wie die Extra-Kosten verbucht werden – und damit, ob eine US-Produktion zwangsläufig zu höheren Verkaufspreisen beim iPhone führen würde.

Die US-Fabriken von Pegatron sind im Bundesstaat Indiana ansässig. Bislang produziert Apple dort noch keine Geräte, dafür sind aber HP und Dell dort Kunden.

Wenn das iPhone komplett in den USA gefertig würde statt in Asien: Wärt Ihr bereit, dafür einen etwas höheren Gerätepreis zu zahlen?