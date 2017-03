iPhone und ResearchKit: Große Studie sammelt wertvolle Daten

Eine erste Langzeitstudie über Asthma mit ResearchKit wurde ausgewertet.

Apple hat vor rund zwei Jahren das Entwickler-Angebot ResearchKit vorgestellt. Dabei handelt es sich um Code-Schnittstellen, die es ermöglichen, Daten von medizinischen Instrumenten auszulesen, Studien durchzuführen, die Ergebnisse auszuwerten und mehr.

Zusätzlich ist es für User möglich, diese Daten in der von Apple vorinstallierten Health-App zu sammeln und zu überwachen. Um einen breiten und schnellen Einstieg von ResearchKit in die Forschung zu gewährleisten, wurde ResearchKit als Open Source-Framework kostenlos und transparent gemacht.

Nun, zwei Jahre später, ist eine erste große Studie zum Thema Asthma, die mit ResearchKit durchgeführt wurde, ausgewertet worden. Sie heißt „Asthma Mobile Health Study“ und wurde von Forschern des mit Apple kooperierenden Mount Sinai Krankenhauses in Manhattan durchgeführt.

App der Studie mit knapp 50.000 Downloads

Die dazugehörige kostenlose App wurde von 50.000 Usern geladen. Sechs Monate lang sollte die Studie laufen. 7593 der User mit einem App-Download haben sich auch angemeldet und 2317 habe regelmäßig die für die Studie relevanten Informationen beigesteuert.

Das Ergebnis der Studie wurde nun mit visualisierenden Grafiken im renommierten Nature Biotechnology Magazine veröffentlicht.

Studie zeige die Möglichkeiten mobiler Gesundheitstechnologien

Eine Mitteilung des Mount Sinai Krankenhauses informiert über den Erfolg dieser ersten Zusammenarbeit mit Apple. Es wurden viele wertvolle Informationen über die Chancen mobiler Forschungstechnologien gesammelt, so die leitende Forscherin Dr. Yvonne Chan in einem Statement.

Die Studie beweise, wie wertvoll digitale Technologie wie ResearchKit sei, vor allem um eine breite Masse an repräsentativen Patienten mit einbeziehen zu können. Deshalb sollen in Zukunft die Studien auch auf einen wesentlich größeren Maßstab an teilnehmenden Probanden ausgeweitet werden.