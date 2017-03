iPhone: Notruf-Hack viel gefährlicher als zunächst angenommen

Ein iPhone-Hack, der Notrufe auslöste, ist vielleicht gefährlicher als gedacht.

Im vergangenen Herbst macht der Fall eines Teenagers Schlagzeilen, der in den USA iPhones hackte und mit ihnen wiederholt Notrufzentralen anrief – iTopnews.de berichtete. Neue Erkenntnisse zu diesem Fall zeigen, wie gefährlich ein solcher Hack tatsächlich sein kann.

Bislang hieß es, dass damals nur einige hunderte Anrufe getätigt wurden. Diese sorgten für Verwirrungen in mehreren Notruf-Zentralen und legten das System von zwei Zentralen sogar ganz lahm.

In Wirklichkeit waren es 117.502 Anrufe

Nun kam aber raus, dass durch das Ausnutzen einer Sicherheitslücke ganze 117.502 Anrufe in wenigen Stunden vorgenommen wurden. Diese hohe Zahl kann zur Zerstörung ganzer Stadtnotrufe führen und somit die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen.

Ein neuer Bericht des Wall Street Journal besagt außerdem, dass von den 6500 Notrufzentralen, die über die USA verteilt sind, nur 420 möglicherweise ein Sicherheitssystem haben, das solchen Hack-Angriffen standhalten könnte.

Apple stellt bald ein Sicherheitsupdate bereit

Genug Grund für Apple, einzugreifen.: Was Cupertino auch umgehend tun will: Apple erklärte gegenüber dem WSJ, dass das Notruf-Leck so schnell wie möglich gestopft werde.