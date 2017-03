iPhone Case mit E-Ink-Display: Popslate wird zum Ärgernis

Auch wir haben mehrfach über die iPhone-Cases Popslate und Popslate 2 berichtet.

Ihr erinnert Euch: Zubehörspezialist Popslate hatte im letzten Sommer mit dem Popslate 2 eine iPhone-Hülle mit E-Ink-Display angekündigt. Popslate 2 sollte gegenüber dem Vorgänger einen massiven Fortschritt darstellen:

Pläne zu ambitioniert

Geplant waren unter anderem ein Zusatzakku, der die Laufzeit des iPhones um bis zu neun Stunden verlängert, und das Laden der Hülle über den Lightning-Port. Die Auflösung sollte von 115 auf 200 ppi steigen.

Doch daraus wird nun nichts. Die Macher kapitulieren bei der Finanzierung. Popslate 2 wird zum Flop auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo.

Es wäre zu schön gewesen: Auf der Rückseite des iPhone-Cases sollte sich jeweils einen E-Ink-Bildschirm befinden, wie Ihr ihn beispielsweise vom Amazon Kindle kennt. Die Macher versprachen perfekte Ablesbarkeit auch in der Sonne, minimalen Energieverbrauch – wenn auch nur in Schwarz-Weiß. Ab 62 Euro plus Versand sollte es losgehen. Die Displays hätten fünf verschiedene Apps anzeigen sollen.

Auslieferung immer wieder verschoben

Und auch wenn rund 1 Millionen Dollar an Indiegogo-Spenden zusammen kamen, mussten die Entwickler nun kapitulieren: Seit Mitte 2016 warteten Spender vergeblich auf ihren Popslate 2. Auch der zweite angepeilte Auslieferungstermin im Oktober wurde nicht eingehalten, jetzt haben die Macher das Aus verkündet.

Die Gründe für das Aus

Zum einen weil Apple das Case nicht zertifizierte, zum anderen, weil der Akku sich nicht ordnungsgemäß laden ließ. Fürs endgültige Aus sorgte aktuell das Material des Cases, das die iPhone-Funkwellen zu stark abschirmte. Um diese Probleme zu beseitigen, wäre frisches Geld nötig gewesen. Bitter: Popslate wird jetzt die Firma komplett schließen. Wer 2016 noch Geld gespendet hatte, erhält keinen Cent zurück.

Eure Erfahrungen mit Kickstarter und Indiegogo: Habt Ihr auch schon lange auf Produkte gewartet, diese finanziert, aber nie erhalten?