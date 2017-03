Nicht ganz überraschend war das iPhone auch 2016 das erfolgreichste Smartphone der Welt.

Genauer gesagt war das Apple-Handy sogar das erst-, zweit-, dritt- und viermeistverkaufte Smartphone. Das besagt eine Analyse der Marktforscher von IHS Markit.

Demnach lag das iPhone 6S vor dem iPhone 7, dem 7 Plus (die ja erst im Herbst auf den Markt kamen) sowie dem 6S Plus. Erst auf Platz 5 rangierte demnach mit dem Samsung Galaxy S7 Edge das erste Nicht-Apple-Smartphone. Für diese Statistik wertet IHS monatlich die 350 meistverkauften Smartphone-Modelle aus.

Nur Oppo knackt die Phalanx

Laut der Grafik, die die die Analysten herausgegeben haben, lag das 6S als Spitzenreiter bei rund 60 Millionen Exemplaren, während Samsungs Bestseller alle etwa auf 25 Millionen kamen. Genaue Zahlen nannte IHS bisher nicht. Als einziges Smartphone, das nicht von Apple oder Samsung stammt, schaffte es das chinesische Oppo A53 in die Top 10. Dieses Modell ist in China und Indien besonders populär. Wichtig: IHS spricht von „Shipments“, also von ausgelieferten Exemplaren. Diese Zahl muss nicht exakt mit den Verkäufen übereinstimmen, doch allzu groß sollten die Unterschiede nicht sein.

(Via MacRumors)