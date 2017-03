iPhone 8: Version mit 5,8″ doch ohne Curved-Display?

Einmal vor, zweimal zurück: Das 5,8″ iPhone soll nun doch ohne Curved-Display kommen.

Zuletzt hieß es, dass das Modell einen an den Rändern leicht gewölbten Edge-to-Edge-Screen erhalten würde. Ein neuer Report geht jedoch davon aus, dass Apple weiterhin beim alten und somit flachen Design bleiben wird.

Der Analyst Wayne Lam von IHS Markit bezieht sich dabei auf Recherchen in der Zulieferkette:

„We anticipate Apple will adopt a flat implementation of OLED design on their special iPhone model, which is analogous to the current 2.5D glass design.“