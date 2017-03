iPhone 8: Powermat arbeitet an Support für kabelloses Laden

Der Wireless-Charging-Hersteller Powermat arbeitet an iPhone-Unterstützung.

Powermat stellt verschiedenste kabellose Lade-Utensilien her. In Zukunft möchte das Unternehmen auch iPhones unterstützen, heißt es in einer offiziellen Mitteilung der Firma. Aktuell sieht es ja so aus, als ließe sich die nächste Generation – das iPhone 8 – auch kabellos laden.

Powermat will iPhones unterstützen

Aktuell ist jedoch noch nicht bekannt, welchen Standard Apple umsetzen wird. Das hält Powermat jedoch nicht davon ab, Unterstützung zu bekunden. Egal, worauf Apple setzen wird – man werde die Technologie supporten. Das könnte sich nur dann als schwierig erweisen, falls Apple eine eigene Wireless-Charging-Funktion entwickelt.