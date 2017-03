iPhone 8 mit OLED: Neue Gerüchte um Preiserhöhung

Die Gerüchte um eine mögliche Preiserhöhung beim iPhnoe 8 kennen iTopnews-Leser seit 8. Februar.

2017 feiert das iPhone zehnjähriges Jubiläum. Je nach Ausstattung könnte ein solches Jubiläums-iPhone mit OLED-Display und in den Screen integrierten 3D Touch teurer als die aktuellen Modelle werden – das will jetzt auch die DigiTimes erfahren haben.

Nördlich der 1000-Euro-Grenze? Angeblich, so das asiatische Portal, kostet das neue OLED-Display 15 Dollar, also etwa 60 Prozent mehr als LCD-Displays im iPhone 7 oder 7 Plus, die mit ca. 9 Dollar veranschalgt werden.

Ob Apple diese möglicherweise erhöhten Kosten an seinen Kunden weiterreicht, ist derzeit völlig unklar. Aber gerade die 3D-Touch-Erkennung dürfte größere Kosten bei den Komponenten bringen. TPK Holdings soll die entsprechenden Komponenten liefern, der Einbau gestaltet sich offenbar schwierig. Ebenfalls ist die Rede von einem neuen Logic Board, dieses würde kompakter ausfallen – um einen größeren Akku möglich zu machen.

OLED, randloses Display, 3D Touch im Screen verbaut, größerer Akku – welchen Preis würdet Ihr maximal für ein solches Jubiläums-iPhone zahlen, wenn es mit diesen Features auf den Markt käme?