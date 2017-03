iPhone 7: Neuer Werbespot „Sticker Fight“ zeigt iMessage Sticker

Ein neuer Spot für das iPhone 7 bringt Chat-Sticker ins Real Life.

Mit Stickern wird mittlerweile viel erzählt, nur nicht in direkter Kommunikation ohne Smartphone. Zumindest bis jetzt, wie der neueste Werbespot für das iPhone 7 glauben macht.

Soeben von Apple bei YouTube hochgeladen, trägt dieser den Titel „Sticker Fight“ – und will wörtlich genommen werden. Denn in ihm rennen viele Menschen umher und bekleben Freunde, Familie, aber auch Fremde mit iMessage-Stickern und machen so die Welt bunter und fröhlicher.

Eine lustige Idee, die den Effekt zeigt, den Sticker auf das Leben anderer Menschen haben können. Hier der ganze Clip: