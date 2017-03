iPad Air 2 vs. neues iPad – das erste Duell der Tablets

Beim neuen iPad hat Apple am Namen und am Preis gespart – und auch an der Leistung?

Der neue 9,7-Zöller heißt nur noch iPad und kommt zum Knallerpreis von 399 Euro in der 32-GB-Variante. Wir finden: Tolles Angebot – 280 Euro weniger als das gleich große iPad Pro sind eine mächtige Ansage. Wenn wir momentan ein iPad zu kaufen hätten, wäre das „iPad ohne Pro“ ganz klar unsere Wahl.

Aber wie sieht es mit den technischen Daten im Vergleich zum Vorgänger iPad Air 2 aus? Die Website New Atlas hat die Specs verglichen.

Was zunächst auffällt: Das neue iPad ist mit 7,5 Millimeter immerhin 1,4 Millimeter dicker als sein Vorgänger. Die nicht ganz so schlanke Bauweise spart Geld – und schafft Platz für einen üppigeren Akku.

Das 2017er-iPad ist auch etwas schwerer – ohne LTE 469 Gramm, im Vergleich zu den 437 Gramm des Air 2. Die wichtigsten Rahmendaten wie Bildschirmgröße, Auflösung (264 ppi) und Fingerabdrucksensor sind dagegen unverändert. Auch die Kamera bleibt bei 1,2 MP (vorne) bzw. 8 MP (hinten).

Weiterhin kein Support für den Stift

Was dem neuen iPad ebenso fehlt wie zuvor dem Air 2, ist der Support für den Apple Pencil sowie der Smart Connector für Apples Tastatur. Fürs bequeme Tippen müsst Ihr also auf reine Bluetooth-Lösungen setzen, die eine eigene Stromversorgung brauchen. Der Smart Connector transportiert dagegen sowohl Daten als auch Strom. Beide Features bietet nur das iPad Pro.

Leistungsmäßig sollte das neue iPad mit dem A9-Chip und 1,85 GHz gegenüber dem Air 2 mit A8X und 1,5 GHz auf jeden Fall die Nase vorn haben, zumal der Arbeitsspeicher mit 2 GB RAM mutmaßlich unverändert bleibt. Der Akku bietet jetzt mit 32,4 statt 27,62 W-h mehr Kapazität, was allerdings durch den schnelleren Prozessor womöglich gleich wieder aufgefressen wird. Apple nennt für beide Modelle jedenfalls bis zu zehn Stunden Surfzeit.

Wie groß ist der Unterschied zum Pro?

Fazit: Gegenüber dem Air 2 hat das neue iPad die Nase vorn, vom etwas wuchtigeren Gehäuse, mit dem man gut leben kann, mal abgesehen. Spannend wird sein, wie groß der Leistungsunterschied zum iPad Pro mit A9X-Chip ist. Hier freuen wir uns auf erste Benchmarks.

(mit Material von New Atlas)