iOS und Mac: Die besten Apps der Woche (KW 9/2017)

Traditionell küren wir immer die besten neuen Apps der Woche – unsere Empfehlungen.

Aus dem großen Stapel der iOS- und Mac-Neuerscheinungen haben wir die lohnenswerten Apps in unserer Übersicht zusammengefasst.

Viel Spaß beim Downloaden der Redaktions-Favoriten.

iTopnews-iOS-Favorit der Woche:

Pan-Pan: Ein grafisches Abenteuer in reduziertem, geometrischen Level-Design, das ein wenig an den Store-Hit Monument Valley erinnert.

Pan-Pan Spiele universal Keine Bewertungen 119 MB 3,99 €

Unsere weiteren iOS-Favoriten:

Fiete Cars: Mit eigenen Autos und selbstgebauten Rennstrecken entdecken Kinder ab fünf Jahr die Welt der motorisierten Fortbewegung.

Fiete Cars Spiele universal (7) 188 MB Gratis

Bibi & Tina Puzzle-Spaß: Mit Motiven aus den Kinder-Filmen ist dieses neue Puzzle ein netter Download für alle Fans zwischen 5 und 11 Jahren. Zu den Rätseln liefert die App außerdem noch 20 Film-Ausschnitte für unterwegs.

Grim Legends – Die Stadt der dunklen Mächte: Ein weiteres Mystery-Spiel von Big Fish, bei dem ein entfesselter Dämon besiegt werden soll.

Incidence: Eine klasse Mischung aus Billard und Puzzle, die neben interessantem Gameplay auch hervorragendes Sound-Design bietet.

Incidence Spiele universal Keine Bewertungen 42 MB 1,99 €

Black Blue: In mehreren Runden sollen hier Punkte in mehreren Farben platziert werden, die am Ende eine recht komplexe Form ergeben können.

Black Blue Spiele universal Keine Bewertungen 46 MB 0,99 €

The Escapists: Schafft Euch im Knast einen Namen, sammelt gefährliche Gegenstände und plant Euren Ausbruch:

After the End – Forsaken Destiny: 3D-Level mit dynamischer Fortentwicklung stellen Euch vor die Herausforderung, zugleich Puzzle-Denken und intuitive Reaktionen zu zeigen.

Record Bird: Mit dieser Gratis-App für iPhone verpasst ihr kein einziges neues Lied bzw. Album Eurer Lieblings-Bands.

#Breakforcist: Ein rasanter Brickbreaker in pinker Neon-Ästhetik – dazu wird dieses japanisch anmutende Trash-Game auch noch von einem eigenen 8bit-Soundtrack begleitet.

#breakforcist Spiele universal Keine Bewertungen 82 MB 2,99 €

iTopnews-Mac-Favorit der Woche:

Memoranda: Das neue Point-and-Click-Adventure bietet 35 Charaktere in 40 Welten und einen eigens für das Game komponierten Soundtrack. Inspiriert ist das Spiel von Kurzgeschichten des bekannten Autors Haruki Murakami.

Memoranda Spiele Keine Bewertungen 733 MB 14,99 €

Unsere weiteren Mac-Favoriten:

WhoAteMyDisk: Die praktische Anwendung zeigt Euch kürzlich angelegte Dokumente auf Eurer Festplatte.

WhoAteMyDisk Dienstprogramme Keine Bewertungen 3.2 MB Gratis

Yesterday Origins: Ein grafisches Highlight, das Euch ins Jahr 1481 entführt. Aus heutiger Sicht erzählt, entfaltet sich langsam eine mysteriöse Geschichte rund um die spanische Inquisition und alchimistische Rituale.

Yesterday Origins Spiele Keine Bewertungen 3122 MB 19,99 €

Account Tracker: Mit dieser App tragt Ihr Eure Finanzen zusammen und habt so Aus- und Eingaben immer im Überblick.