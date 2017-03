iOS und Mac: Die besten Apps der Woche (KW 11/2017)

Traditionell küren wir immer die besten neuen Apps der Woche – unsere Empfehlungen.

Aus dem großen Stapel der iOS- und Mac-Neuerscheinungen haben wir die lohnenswerten Apps in unserer Übersicht zusammengefasst.

Es war eine sehr gute Woche für Neuerscheinungen – mit vielen Premium-Apps, die uns erfreut haben. Viel Spaß beim Downloaden der Redaktions-Favoriten.

iTopnews-iOS-Favorit der Woche:

Pavilion Mobile: Das Spiel ist ein grafisches Feuerwerk. Mit einem Charakter, der in eine seltsame Dschungel-Welt geworfen wird, durchlebt Ihr hier viele Rätsel und auch durchaus mal gruselige Abenteuer – ein Video hängt unten an:

Unsere weiteren iOS-Favoriten:

Cosmic Express: Der aktuelle Streich der Entwicklerfirma Draknek, die auch für das mehrfach ausgezeichnete Spiel A Good Snowman Is Hard To Build verantwortlich ist. In Cosmic Express geht es aber nicht um Schnee, sondern eine aus vielen kleinen Planeten bestehenden Weltraum-Kolonie. Ihr verbindet die Planeten mit Gleisen:

pocus.: Das grafische Puzzle überrascht mit physikalischen Wendungen und vielen Leveln, bei denen Ihr einen roten Würfel zum Levelausgang rollen sollt:

Ticket to Earth: Als eine Mischung auf Rollenspiel und Puzzle konzipiert, entführt Euch dieses neue Spiel in eine mystische Welt, deren Zivilisation sich dem Ende zuneigt – für Schnellentschlossene gibt es die App zum Startpreis von 3,99 Euro, 40 Prozent günstiger im Vergleich zum App-Preis, der in Kürze aufgerufen wird.

The Big Journey: Ein herrlich buntes Spiel rund um eine rollende Katze und viele unerwartete Begegnungen in der Natur. Nicht nur was für Kinder!

Beglitched: Als Gehilfe einer mysteriösen Hackerin nehmt Ihr Euch eines komplexen Computers an. Mit Aktionen verschiedener Funktionselemente, die in einem Raster angeordnet sind, wird dieser so lange bearbeitet, bis Ihr einen Zugang bekommt:

Color Trail: Dieses Puzzle-Spiel ist zugleich bunt und gefährlich. Ihr navigiert durch hervorragend gestaltete Level, bei denen Ihr aufpassen sollt, dass Eure Kugel nicht in die falsche Richtung kullert:

Mushroom 11: Ein einzigartige Platformer, den es zuvor bereits bei Steam gab. Zu Ambient-Musik der Gruppe „Future Sounds of London“ wird amorpher Schleim durch biotopartige Level navigiert – hier unsere große Besprechung.

1942 Mobile: Capcom liefert hier eine Arcade-Simulation der Flugschlachten im Zweiten Weltkrieg im Vintage-Look.

Ghost’n Goblins: Ebenfalls neu von Capcom ist diese Neuauflage des Sidescrolling-Klassikers für Ur-Konsolen wie dem C64 oder der NES:

Heroes 2 – The Undead King: Rundenbasiertes Gameplay in einem comicartigen Königreich – das ist das Setting dieses Spiels. Ohne In-App Käufe oder sonstige Fallen könnt Ihr direkt eintauchen:

iTopnews-Mac-Favorit der Woche:

Die Zwerge: Das Fantasy-RPG bietet eine fesselnde Story und immersive Spielwelt.

Unsere weiteren Mac-Favoriten:

Bluree: Die App macht es einfach, Euren Bildern Unschärfe-Effekte hinzuzufügen.

JotForm: Mit dieser neuen Anwendung erstellt Ihr eigene Web-Formulare ganz einfach per Drag & Drop.

DropSnippets: Damit legt Ihr Eure Programmcode-Bauteile auf einfache Art ab, um immer schnell Zugriff darauf zu haben.

