iOS 10.3 sorgt für deutlich mehr freien Speicher

iOS 10.3 sorgt auf vielen Geräten für mehr nutzbaren Speicher.

Je nach Größe des verbauten Speichers können nach dem Update bis zu 7,8 GB mehr nutzbar sein. Grund dafür scheint vor allem das neue Dateisystem APFS („Apple File System“) sein, welches den Speicher besser formatieren kann.

Auf einem iPhone 7 Plus mit 256 GB wurde die Kapazität nach dem Update etwa um 3,64 GB erhöht angegeben. Solltet Ihr noch nicht aus iOS 10.3 aktualisiert haben, könnt Ihr vor dem Update die Kapazität in den Systemeinstellungen unter „Info“ überprüfen und nach dem Update nachsehen, ob er gestiegen ist.

Zukünftig vielleicht noch mehr nutzbarer Speicher

Und es wird noch besser: Dank der dynamischen Partitionierung der APFS und weiteren neuen Features könnte in Zukunft auch noch mehr Speicher eingespart werden, wie AppleInsider berichtet. Apples neues Dateisystem scheint also nicht nur in Sachen Performance ein Schritt nach vorn zu sein.

Wie ist es bei Euch? Hat Euer iPhone oder iPad nach dem Update auf iOS 10.3 auch mehr freien Speicher?