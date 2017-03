iOS 10.3 schließt mehr als 80 Sicherheitslücken

Wie jetzt bekannt wurde, schließt iOS 10.3 über 80 Sicherheitslücken.

Seit gestern ist die neueste Version von iOS 10 für alle User als Update verfügbar – iTopnews berichtete. Nun ist über eine Mailing List von Apple bekanntgeworden, dass das Update insgesamt 84 Sicherheitslücken schließt.

Darunter befindet sich eine besonders delikate Sicherheitslücke, die es laut einem Bericht von ArsTechnica Hackern erlaubte, Safari-Nutzern auf Webseiten mit indizierten oder expliziten Inhalten mit falschen Forderungen nach Strafgebühren zu drohen. Solche „Scareware“, mit der Usern Geld aus der Tasche gezogen werden soll, hat unter Betrügern zurzeit Hochsaison.

Auch Details über die Optimierungen der anderen Updates, macOS 10.12.4, watchOS 3.2 und tvOS 3.2 finden sich in den neuen Dokumenten.

300 gelöste Sicherheitsprobleme insgesamt

So wurden 127 Probleme in macOS behoben, darunter Bugs bei Audiodateien, Thunderbolt-Adaptern oder Zertifikaten sowie 34 Lücken in watchOS. Insgesamt wurden bei allen aktualisierten Systemen inklusive OS X El Capitan und Yosemite sowie macOS Server 5.3 über 300 Sicherheitsprobleme korrigiert.