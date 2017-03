iOS 10.3 für alle User veröffentlicht – das ist neu

iOS 10.3 wurde soeben für alle User veröffentlicht. Wir fassen zusammen – das ist neu.

Nach zahlreichen Betas ist das dritte große Update von iOS 10 nun da. Ab sofort kann iOS 10.3 über die Einstellungen Eures iPhones oder iPads unter Allgemein -> Softwareupdate geladen werden.

Da in den ersten Minuten nach der Freigabe die Server überlastet sein könnten, braucht Ihr gegebenenfalls Geduld. Wer keine Eile hat und zunächst erste Performance-Berichte anderer User abwarten will, lädt die neue Version am besten erst später am Abend oder morgen bzw. den nächsten Tagen.

Jeder User mit iOS 10 oder neuer kann das Update installieren. User, die noch iOS 9 verwenden, benötigen für den Sprung auf iOS 10 ein iPhone 5 oder neuer, bzw. ein iPad 4/iPad Air/iPad mini 2/iPad Pro oder neuer.

iOS 10.3 ist ein vielseitiges Update. Neben den obligatorischen Bugfixes, die die Software schneller, sicherer und effizienter machen, sind auch einige folgenreiche neue Features an Bord.

Für viele wichtig: Finde meine AirPods

Das wichtigste für viele User dürfte die neue Option „Finde meine AirPods“ sein. Eingebaut in die „Mein iPhone finden“-App, lokalisiert jedes iDevice mit Bluetooth dank iOS 10.3 Eure AirPods in der direkten Umgebung – sowohl in der Ladebox als auch die einzelnen Stöpsel.

Zur Sicherheit: Vor dem Aufspielen Backup machen

Unter der Haube ist vor allem das neue Dateisystem APFS, „Apple Filesystem“ interessant. Dieses strukturiert viele Teile von iOS neu – für Entwickler sehr bedeutsam. Wir haben hier alle wichtigen Informationen zu diesem Thema versammelt. AFPS führt dazu, dass Ihr zur Sicherheit vor dem Aufspielen von iOS 10.3 ein Backup machen sollten.

Alle weiteren Neuerungen in der Übersicht

Natürlich gibt es darüber hinaus noch viele kleinere Verbesserungen. Diese gibt es hier zum Abschluss noch in einer kompakten Übersicht:

In den Einstellungen gibt es eine neue Sektion, mit der Ihr schnellen Zugriff auf Eure Apple ID habt

Apple Karten zeigt in einem kleinen Bereich nun die Wetterlage in Regionen an, die Ihr als Routenziele im Auge habt

Hinter dem iCloud-Menüpunkt in den Einstellungen könnt Ihr jetzt genauer sehen, wieviel iCloud-Speicher mit welchen Dateitypen belegt ist

Siri kann jetzt Cricket-Ergebnisse aufrufen

Entwickler können ab sofort Antworten auf App Store-Rezensionen hinterlassen

Sie können außerdem ohne Update das Icon ihrer Apps verändern

In Mail wurden die Icons für Funktionen wie die Anzahl ungelesener Mails verändert

Die Animation beim Schließen von Apps ist anders: Die Ecken des kleiner werdenden Fensters sind abgerundet

CarPlay zeigt links neben der Hauptansicht jetzt die letzten drei benutzten Apps für schnelleres Wechseln an

Die Podcast-App hat ein eigenes Widget spendiert bekommen

HomeKit User können Lichtschalter direkt vom Control Center aus dimmen

Sollte es weitere spannende Funktionen in der finalen Version geben, aktualisieren wir diese News. Habt Ihr etwas entdeckt, was in unserer Liste fehlt: Dann ergänzt unseren Überblick gern mit Euren Beobachtungen unten in den Kommentaren.