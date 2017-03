iOS 10.3 Beta 5 von Apple für Entwickler veröffentlicht

Apple hat soeben die Beta 5 von iOS 10.3 für Entwickler veröffentlicht.

Beta 4 war am 27. Februar von Apple ausgegeben worden. Die Public Beta 4 folgte am gleichen Abend, allerdings einige Stunden später. Ob Beta 5 von iOS 10 größere Neuerungen bringt, wird sich zeigen, wir stöbern natürlich rein.

Das ist neu in iOS 10.3

Was erwartet Euch, wenn iOS 10.3 später im Monat für alle Nutzer freigegeben wird? In den Einstellungen -> Allgemein -> Info ist ein neuer Reiter hinzugekommen. Hier listet Apple künftig alle Apps auf, die mit zukünftigen iOS-Versionen nicht kompatibel sind. In erster Linie finden sich hier Apps im 32-Bit-Modus bzw. Anwendungen, die Entwickler schon sehr lange nicht mehr aktualisiert haben.

Freigabe von iOS 10.3 für alle User erst im April?

iOS 10.3 bringt zudem „Meine AirPods finden“, einen neuen Sicherheits-Bereich in den Einstellungen und einen erweiterten HomeKit-Support sowie die Umstellung auf das Apple File System (AFPS).

Der Zeitpunkt für die Freigabe von iOS 10.3 könnte aber auch im April liegen. Für den durchaus möglichen Fall, dass es im März kein Apple Event gibt – sondern erst im April.

PS: Auch tvOS 10.2 Beta 5 ist für Entwickler verfügbar. Gleiches gilt für watchOS 3.2 Beta 5.