Immer wichtiger für Apple: Bozoma Saint John (Ranking)

Bozoma Saint John ist eine der einflussreichsten Frauen der Geschäftswelt.

Das Black Enterprise Magazine setzt Apples „Head of Global Marketing“ von Apple Music im Ranking der mächtigsten Business-Frauen ganz nach oben. Sie gewinne immer mehr Einfluss im Musik-Business, heißt es in der Begründung.

Ebenfalls auf der Top-Liste befinden sich unter anderem Beyonce, Channing Dungey (arbeitet beim TV-Sender ABC) und Lisa Borders (bei der US-Frauen-Basketball-Liga WNBA).

Bozoma Saint John hat es sogar auf das Titelblatt der Januar/Februar-Ausgabe des Magazins geschafft. Zu verdanken hat sie das ihrer wachsenden Bekanntheit und der steigenden Zahl an öffentlichen Auftritten – unter anderem auch bei Apple Keynotes, beim Fortune Women Summit und der Präsenz in zahlreichen Interviews an der Seite von Jimmy Iovine und Zane Lowe.

Saint John kam erst 2014 zu Apple, im Zuge der Übernahme von Beats. Dort war sie zuvor in leitender Funktion tätig. Das Cover mit Saint John könnt Ihr Euch hier anschauen.