Im Video: Google führt neue Shortcuts in Suche-App ein

Google führt in seiner hauseigenen Such-App für iOS Shortcuts ein.

Ab heute werden die Kurzbefehle zu einzelnen Themen-Kategorien und zu Googe-Diensten in Form von neuen bunten Icons ausgerollt. Aktuell sehen wir selbst die Shortcuts noch nicht. Geht es Euch genauso, müsst Ihr noch etwas Geduld haben.

Ein Shortcut-Icon kann zum Beispiel einen Schnellzugriff auf das Wetter bieten. Oder auf einen bestimmten aktuell sehr gefragten Suchbegriff.

Die Shortcuts sollen die Suche schneller machen und das Auffinden Eurer bevorzugten Themengebiete einfacher gestalten. Sowohl auf iOS als auch auf Android und den mobilen Websiten werden die Shortcuts eingeführt.

Wer dann in einer Kategorie sucht, findet auch die passenden Treffer „Nearby“, also in seiner direkten Umgebung. Wie das genau funktioniert, zeigt das Video. Weitere Infos hier bei Google.