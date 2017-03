Im Detail: iPhone 7 neu in rot, iPhone SE neu mit 128 GB

In dieser News findet Ihr alles Wichtige zum neuen roten iPhone 7 und iPhone 7 Plus.

Die (PRODUCT)RED Variante wurde vor wenigen Minuten von Apple online präsentiert. Die neue Farbe ist nicht nur schmuck, sie bedeutet auch, dass bei jedem Kauf eines den roten Smartphones ein Teil des Betrags an den Global Fund geht, der AIDS-Kranken hilft.

Sowohl das 4,7“ iPhone 7 als auch das 5,5“ iPhone 7 Plus gibt es mit 128 GB oder 256 GB in der neuen Farbe. Mit 128 GB kostet das 4,7“ Modell 869 Euro, mit 256 GB 979. Das iPhone 7 Plus kostet für die beiden Kapazitäten 1009 bzw. 1119 Euro.

Noch keine Lieferzeiten bekannt

Momentan sind noch keine Lieferzeiten bekannt. Das Gerät kann noch nicht einmal online vorbestellt werden, erst ab 24. März ist das möglich. Auch ist nicht sicher, wie viele Exemplare Apple fertigen lässt. Womöglich handelt es sich also um eine limitierte Version.

iPhone SE jetzt mit doppeltem Speicher

Das iPhone SE mit 4“ Zoll hat außerdem noch doppelten Speicher bekommen – zum gleichen Preis. Ab Freitag wird es das Handy mit 32 GB und 128 GB geben, für 479 Euro bzw. 589 Euro.