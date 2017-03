Im Detail: die neuen Apple Watch Armbänder, Nike+ Band separat

Apple erweitert das Angebot an Apple Watch Armbändern für den Frühling 2017.

Ihr könnt ab sofort neue gestreifte Armbänder aus gewebtem Nylon, für Nike Sport und Apple Watch Hermès kaufen. Nike-Sportarmbänder sind jetzt separat erhältlich.

Die neuen Armbänder können online sofort bestellt werden. In ausgewählten Apple Stores sind sie „später im März“ erhältlich.

Die neue Kollektion

• Sportarmbänder in den Farben Kiesel, Himmelblau und Kamelie

• Armbänder aus gewebtem Nylon in den Farben Beere, Seeblau, Orange, Rot, Zitronengelb und Mitternachtsblau

• klassische Lederarmbänder in neuem Design in Saphir, Beere und Taupe

Apple Watch Nike+ Bänder einzeln erhältlich

Zum ersten Mal sind die Nike-Bänder auch separat in folgenden Varianten erhältlich sein:

• Anthrazit/Schwarz

• Pure Platinum/Weiß

• Volt/Schwarz

Neue Apple Watch Nike+-Modelle sind 38mm und 42mm-Varianten in Space Grau mit Aluminiumgehäuse und einem Sportarmband in Anthrazit/Schwarz und 38mm- und 42mm-Varianten in Silber mit Aluminiumgehäuse und einem Sportarmband in Pure Platinum/Weiß.

Apple Watch Hermès

Die neue Kollektion an Apple Watch Hermès Armbändern bietet diese Modelle:

• 38mm Double Tour Epsom-Lederarmband in Bleu Zéphyr

• 38mm Cuff Barenia Lederarmband mit Doppelschnalle in Fauve

• 42mm Single Tour Epsom-Lederarmband in Lime

• 42mm Single Tour Swift-Lederarmband in Colvert

Die Kollektion wird um eine neues Modell erweitert. Dieses verbindet die Apple Watch mit dem 38mm Cuff Barenia Lederarmband mit Doppelschnalle in Fauve. Dazu gibt es zusätzlich ein exklusives Hermès Sportarmband in Signature Orange.