Illegales Filesharing: Eltern haften für ihre Kinder

Ein neuer Beschluss des Bundesgerichtshofes betrifft illegales Filesharing.

Die Entscheidung ist nach einer Klage gegen ein Kind, welches illegal Musik über Filesharing-Dienste angeboten hat, vor das höchste Gericht des Landes gekommen. Der Bundesgerichtshof hat nun eine Entscheidung zugunsten der großen Musikkonzerne getroffen.

Die Klage wurde von Universal Music eingereicht. Der Grund: Eines der Kinder – der Name, so das Gericht, müsse nicht konkret genannt werden, um ein Urteil zu sprechen – hat das Rihanna-Album „Loud“ über das Familien-WLAN in München zum Download angeboten.

3900 Euro Schadensersatz: Die Eltern müssen haften

3900 Euro Schadensersatz forderte das Unternehmen, wie die Süddeutsche berichtet. Diesen müssen nun von den Eltern gezahlt werden, die wiederum eigentlich eines ihrer drei erwachsenen Kinder für die Tat verantwortlich machten.

Doch nachdem diese nicht verurteilt werden konnten, sind die Eltern nun stellvertretend schuldig gesprochen worden. Land- und Oberlandesgericht München hatten dies bereits so beschlossen – nun auch der Bundesgerichtshof, nachdem abermals in Revision gegangen wurde.