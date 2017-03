i-mal-1: Playlist in iTunes 12.6 in neuem Fenster öffnen

Welcome back: Lokale Playlisten könnt Ihr in iTunes wieder in einem eigenen Fenster öffnen.

iTunes 12.6, frisch veröffentlicht, bringt diese Option überraschend zurück – aber nur für lokal gespeicherte Daten, nicht für Apple Music Playlists. Wir erklären Euch in diesem aktuellen i-mal-1, wie das funktioniert.

So geht’s

-> Wählt in iTunes die Kategorie „Musik“ -> klickt auf Mediathek, hier sind Eure lokalen Playlisten sortiert -> sucht eine Playlist aus -> klickt auf die Playlist mit der rechten Maustaste -> es öffnet sich ein Menü -> wählt „In neuem Fenster öffnen“

Vorteil: Die Playliste wird abgespeckt, also nur mit Titeln und Cover, aber ohne Navigation und Kategorie angezeigt. Im Cover-Icon wählt Ihr „Play“ oder „Pause“. Oben rechts lässt sich die zufällige Wiedergabe aktivieren.

Ein weiteres Untermenü (blauer Kreis mit drei Punkten) wählt Ihr zwischen weiteren Aktionen, unter anderem „Download entfernen“, „Playlist teilen“ oder „Playlist löschen“. Weiterer Vorteil: Habt Ihr ein solch abgespecktes Fenster geöffnet, könnt Ihr die Playlist abspielen, gleichzeitig aber auch andere iTunes-Rubriken ansteuern.