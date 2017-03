i-mal-1: Digitale Krone der Apple Watch mit Wasser reinigen

In diesem i-mal-1 erklären wir Euch, wie Ihr die Digitale Krone der Apple Watch reinigt.

Nach längerer Zeit des Tragens kommt es oft vor, dass die Digitale Krone der Apple Watch nicht mehr so flüssig funktioniert wie am Anfang. Staub und kleine Dreck-Partikel sammeln sich unbemerkt und können die Nutzung einschränken. So könnt Ihr das beheben:

Schaltet die Apple Watch aus

Haltet die Seite mit der Digitalen Krone unter lauwarmes fließendes Wasser

Dreht und drückt auf die Digitale Krone, während das Wasser fließt

Nach etwa 10 Sekunden Wasser wieder abdrehen

Uhr trocknen lassen

Ein Hinweis noch: Bei uns hat dieser Workaround gut funktioniert. Eine Garantie können wir Euch natürlich nicht geben. Ihr führt die Aktionen auf eigene Gefahr aus.