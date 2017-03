i-mal-1: Apple ID mit iOS 10.3 auf iPhone und iPad verwalten

Mit iOS 10.3 ist es leichter geworden, von unterwegs die Apple ID zu verwalten.

Bislang waren die Informationen über den eigenen Apple-Account in iOS schwer zu erreichen. Teilweise konnten die iCloud-Einstellungen per Login geändert werden, mal der Apple-Music-Abo. In den Systemeinstellungen von iOS 10.3 ist die Apple ID aber nun leicht komplett zu erreichen.

Sie liegt ganz oben in der Liste der Einstellungen. Tippt Ihr sie an, kommt Ihr in ein weiteres Übersichtsmenü. Dieses ist dreigeiteilt: Oben sind allgemeine Infos wie Name, Passwort oder Zahlungsmethoden.

Alle Einstellungen für iCloud, iTunes und App Store

Darunter finden sich nun die konkreten Einstellungen für die iCloud, den iTunes bzw. App Store und zur Familienfreigabe von Abos und anderen Einkäufen. Zum Schluss versammelt eine Übersicht alle Geräte, die mit der jeweiligen ID verknüpft sind.

Per Tipp auf die einzelnen Menü-Buttons lassen sich die Bereiche auch konfigurieren. So könnt Ihr von unterwegs ganz fix Euer Passwort ändern, eine neue Kreditkarte für App-Käufe hinzufügen, einsehen wieviel iCloud-Speicher Ihr noch habt oder ob ein Gerät per Backup in der Cloud gesichert ist.

Zentrale Anlaufstelle für Änderungen bei der Apple ID

Wollt Ihr also ab sofort etwas an Eurer Apple ID ändern, ganz egal was es ist, habt Ihr mit diesem Menü den ersten Anlaufpunkt auf Eurem iPhone oder iPad sicher.