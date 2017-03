HomeKit: Deutsche Liste mit allen Produkten, Apple entfernt Withings

Apple bietet inzwischen auch auf seiner deutschen Website eine Liste aller verfügbaren Produkte für HomeKit.

Passend zur Nachricht, dass WeberHaus HomeKit integriert – iTopnews.de berichtete letzten Freitag – geht Apples HomeKit-Engagement in die nächste Runde: Übersichtlich geordnet erlaubt die Sonderseite das Durchsuchen nach Kategorien, um die entsprechenden Kategorien für Euer eigenes Zuhause zu finden.

Auffällig: Mit Nokia Withings fehlt nun ein bekannter Anbieter in der Liste. So sucht man die neue smarte Security-Cam vergeblich. Der Grund, offiziell nicht bestätigt, dürfte darin liegen, dass Nokia Apple wegen Patenten in mehreren Ländern verklagt hat. Schon Ende 2016 waren Withings-Produkte aus dem Apple Online Store verschwunden.

Da Nokia Withings in diversen Ländern einen Verkaufsstopp von iPhone und iPad fordert, ist nachvollziehbar, dass Apple keine Produkte von Anbietern befeuern will, die Apple parallel vor Gericht bringen.