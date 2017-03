Gmail unterstützt nun auch Add-ons und kann auf diese Weise erweitert werden.

Vermisst ein Nutzer bestimmte Funktionen wie das Einbinden von Kontakten oder das Verschlüsseln von Mails in Gmail, kann er diese nun auch offiziell durch ein Add-on hinzufügen. Das war zwar bisher bereits möglich, war jedoch nie eine offiziell unterstütze Möglichkeit, was auch schnell zu Problemen geführt hat. Google erklärt dazu:

„No more tabbing, copying and pasting or sifting between mobile apps in order to get things done.“