Gerüchte um Apple Event am 4. April im Steve Jobs Theater

Viele haben im März mit einem Apple Event gerechnet. Wird es nun April?

Die bisher nicht in Erscheinung getretene Website Apple World Today will erfahren haben, dass ein Apple Event am 4. April stattfindet. Skepsis ist erst mal angebracht, da das Blog in der Branche noch unbekannt ist. Weiterhin heißt es, dass Event werde im neuen „Steve Jobs Theater“ im Apple Park stattfinden.

Genaue Quellen legt das Blog nicht offen. Erwartet werden im Frühjahr auf jeden Fall neue iPads. Spekulativ ist in den letzten Wochen immer wieder von einem neuen 10,5″ iPad mit randlosem Display die Rede gewesen. Ob der Termin, der Ort und die mögliche neue iPad-Größe bestätigt werden, zeigt sich in den nächsten Tagen.