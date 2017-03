Galaxy S8: Hands-On und Vergleich mit iPhone 7 (Videos)

Gestern wurde das Galaxy S8 vorgestellt, nun sind erste Hands-On-Videos da.

Solltet Ihr die Präsentation gestern verpasst haben, findet Ihr hier bei uns alle wichtigen Details zu den Geräten. Wer sich nicht mit ein paar Bildern zufrieden geben möchte, findet auf YouTube inzwischen einige Vorab-Videos zu den neuen Samsung-Flaggschiffen.

Ein paar der Streifen verlinken wir Euch unten. Besonders interessant neben ersten Einschätzungen, was den Look und die Performance der Geräte an sich angeht, dürfte für Apple-User vor allem die ersten Vergleichstest mit dem iPhone 7 sein. Schaut einfach mal rein: