Funktionstüchtiger Apple I kommt unter den Hammer

Im Mai soll ein Apple I versteigert werden, wohl für mehr als 320.000 US-Dollar.

Der erste Computer von Apple ist der von Steve Wozniak 1976 zusammengeschraubte Apple I. Nur 175 Stück wurden davon gebaut und für 666,66 US-Dollar Käufern angeboten.

Nun soll ein funktionsfähiges Modell im Mai unter den Hammer kommen und damit bei einer Auktion versteigert werden. Nur acht solcher Computer gibt es noch – 41 Jahre nach dem Erstverkauf.





Jetztn bestätigte das Kölner Auktionshaus Breker, dass ein Apple I zum Verkauf angeboten wird. Experten schätzen, dass rund 320.000 US-Dollar für das Gerät bezahlt werden könnten.

Breker verkaufte bereits 2013 einen Apple I

Auch beim bisher letzten Verkauf eines funktionstüchtigen Apple I in 2013 war Breker der Auktionator. Er erzielte 671.000 US-Dollar. Davor war 2012 bei Sotheby’s in New York ein funktionierendes Modell für 374.500 US-Dollar verkauft worden.