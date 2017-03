Für nur 35 Euro: ein ICE-Ticket und 3 Monate maxdome gratis

Ganz frisch kooperieren die Deutsche Bahn und maxdome bei einem interessanten Angebot.

Für zusammen 35 Euro erhaltet Ihr ein Ticket für eine Fahrt mit dem ICE der Bahn durch Deutschland – und zudem könnt Ihr den Streamingdienst maxdome drei Monate kostenlos testen. Gesamtwert: 169 Euro, Ihr spart aber 134 Euro.

Hier noch einige Details zu diesem Angebot: Voraussetzung zum Abschluss des 35-Euro-Sparpakets ist, dass Ihr bei maxdome Neukunde seid. Wolltet Ihr also in 2017 ohnehin mal eine Zugfahrt antreten, ist das Angebot sehr gut.

Neun Monate Zeit für den Fahrtantritt

Den Buchungscode für das DB-Ticket erhaltet Ihr nach dem Kauf per Mail. Ihr habt dann ab dem Kaufdatum neun Monate Zeit, um die Fahrt im ICE anzutreten. Wer nicht sofort verreisen möchte, kann sich das Spar-Ticket also erst mal entspannt in die Schublade legen.

Eingelöst wird er dann auf dieser Sonderseite. Der Code gilt für eine einfache Fahrt (2. Klasse) innerhalb Deutschlands ohne Sitzplatzreservierung. Ihr könnt ICE, IC und EC nutzen, dürft das Ticket aber nicht weiterverkaufen. Auch wichtig: Eure Reise könnt Ihr maximal sechs Monate im Voraus buchen. Ein Rabatt der Bahn-Card ist nicht anwendbar, das Ticket ist zugebuden.

Beachtet bitte: Wollt Ihr maxdome nach den drei Monaten nicht mehr nutzen, kündigt bitte rechtzeitig vor Ablauf der drei Monate. Gefällt Euch maxdome, zahlt Ihr ab dem 4. Monat dann 7,99 Euro pro Monat für den Dienst.