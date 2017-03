Fake-News? Angeblich 300 Millionen iCloud Accounts gehackt

Fake News oder Realität: Die nächsten Stunden werden es zeigen müssen.

Angeblich, so berichtet es die Website motherboard, hat eine Hackergruppe namens „Turkish Crime Family“ 300 Millionen Accounts in iCloud gehackt.

Laut dem dubiosen Report soll die Hackergruppe bis 7. April 75.000 US-Dollar in Bitcoins und 100.000 US-Dollar in iTunes-Karten verlangen, ansonsten werde man die Daten bei den 300 Millionen iCloud-Usern löschen.

Der Website liegt angeblich ein Video vor, das den iCloud-Hack zeigt. Auch Mail-Konversationen zwischen den vermeintlichen Hackern und Apple sollen im Besitz von motherboard sein. Behauptet wird von der Website, Apple fordere weitere Beweise für den Hack, die Hacker selbst sagen angeblich: „I just want my money.“

Klingt dramatisch, aber zum Wahrheitsgehalt lässt sich derzeit noch gar nichts sagen. Generell gilt, unabhängig davon, ob die Geschichte stimmt oder eine Fake-News ist: Ihr solltet immer die Zwei-Faktor-Authenfizierung für alle Apple-Dienste und auch alle anderen Services, die dies anbieten, nutzen. Wer dies noch nicht getan hat, kann hier bei Apple noch mal nachlesen, wie er die zweistufige Bestätigung einrichtet.

iOS 10.3 bringt Warnhinweis

Mit iOS 10.3 wird Apple eine Push mit der Bitte um Einrichtung anzeigen, sofern die Zwei-Faktor-Authentifizierung vom Nutzer noch nicht vollzogen ist.