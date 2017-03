Facebook: Neues Update liefert Kamera, Stories und Direkt-Funktion

Facebook hat die App mit drei neuen Features rund um die Kamera und Fotos erweitert.

Das zugehörige Update kann ab sofort im App Store geladen werden. Es nähert die Foto-Funktion der mobilen App des sozialen Netzwerks weiter an Funktionen von Instagram und Snapchat an. Dafür wurde der Fokus auf sogenannte Stories, also Fotoserien gelegt.

Was bedeutet, dass die Kameras mit neuen Filtern und Bearbeitungsmöglichkeiten direkt bei der Aufnahme erweitert wurde. So lassen sich Bilder und Videos mit Rahmen, Masken, sowie sogenannten reaktiven und stilistischen Effekten bearbeiten – unter letzteren befinden sich auch einige Animationen.

Stories: Foto- und Video-Uploads für einen Tag

Das neue Stories-Format ist dann dazu gedacht, diese Ergebnisse als Album oder einzelnen Upload zu teilen. Diese Stories sind dabei im Tagesverlauf der Chroniken eingebunden und verschwinden nach einem Tag wieder.

Mit dem Direkt-Feature kann diese Form des Teilens auch individuell durchgeführt werden. Ein Foto oder Video wird mit ihm direkt an nur eine Person geschickt, die es dann für eine begrenzte Zeit ansehen kann.