Facebook bringt Stadtführer in seine App

Facebook testet aktuell eine Stadtführer-Funktion in der iOS-App.

Befindet Ihr Euch in einer fremdem Stadt erhaltet Ihr diverse Empfehlungen. Diese basieren darauf, was Eure Freunde bei ihren Besuchen gesehen haben und welche Events sie möglicherweise besuchen.

Wie voll will Facebook seine App noch stopfen?

Die Funktion wurde bereits letztes Jahr von einem ausgewählten Kreis von Nutzern getestet. Nun scheint es jedoch, als würden immer mehr Nutzer Zugriff darauf erhalten. Neben Tipps zur aktuell besuchten Stadt lassen sich auch Infos zu anderen Zielen suchen und ansehen. TNW zeigt erste Screenshots.

Die entscheidende Frage aus unserer Sicht: Die Facebook-App ist ohnehin schon viel zu überfrachtet. Was also möchte Facebook noch alles in die App packen?