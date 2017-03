Facebook ab sofort mit Video App für Apple TV

Facebook ist heute Morgen jetzt auch mit einer App auf Apple TV 4 gelandet.

iTopnews-Leser kennen die Facebook-Pläne seit 14. Februar, jetzt ist die App da: Das soziale Netzwerk hat dabei eine spezielle Video-App in seine iOS-App integriert. Ihr könnt auf einem Apple TV der neuen vierten Generation somit jetzt Videos von Freunden, beliebte Live-Videos und mehr auf dem großen TV-Schirm ansehen.

Für die Videos stellt Facebook mehrere Kanäle bereit:

Abonnierte Inhalte

Für dich empfohlen

Top-Live-Videos

gespeicherte Videos

kürzlich angesehene Videos

Aktiviert wird die Apple-TV-4-App dabei mittels Verbindung zur Facebook-App auf dem iPhone. Habt Ihr Facebook bereits auf dem iPhone oder iPad installiert, steht die App bereits unter „Gekaufte Apps“ auf Apple TV 4 bereit. Ihr findet die Facebook-App auf ATV 4 aber auch über die Suchfunktion.

In Zukunft will Facebook weitere spezielle Inhalte auf Apple TV 4 bringen, mit einer Länge von bis zu zehn Minuten. Die Fernseh-Offensive der großen Konzerne ist also in vollem Gang: Erst heute früh haben wir berichtet, dass auch YouTube zum TV-Sender wird.