Erneute Hinweise auf Apple TV der 5. Generation mit 4K

Unter dem Codenamen „J105“ arbeitet Apple offensichtlich am Apple TV der 5. Generation.

Nach ersten Hinweisen auf eine neue Variante mit 4K tauchen jetzt auch in den Entwickler-Logs erste Hinweise auf das nächste Modell auf. Entdeckt wurden sie von den Machern der Arcade-Spiele Phoenix HD und Phoenix II.

Identifiziert wurde von den Entwicklern ein „AppleTV6,2“, das mit tvOS 11.0 in den USA betrieben wird. Die IP-Adresse legt nahe, dass die Box in Apples Zentrale in Cupertino steht.

Das aktuelle Apple-TV-Modell wird als „AppleTV5,3“ bezeichnet. Eine Version „AppleTV6,2“ ist zuvor noch nie aufgetaucht. Noch in diesem Jahr könnte es also tatsächlich eine 4K-Variante des Apple TV geben. Diese müsste dann, den bisherigen Bezeichnungen folgend, Apple TV 5 heißen.