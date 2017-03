Erneuerbare Energie auch dank Apple weiter auf dem Vormarsch

Die Advanced Energy Economy, zu deren Mitgliedern auch Apple zählt, will den US-Markt für erneuerbare Energien offener gestalten.

Einen entsprechenden Vorschlag dazu hatte die Federal Energy Regulation Commission, also die staatliche Energie-Regelierungsbehörde, bereits im November vorgelegt.

In Zukunft soll es in den USA keine Schranken für die Einspeisung erneuerbarer Energie in das offene Stromnetz mehr geben. Dazu könnten vermehrt mehr Batterie-Speichersysteme zum Einsatz kommen, welche in großen Stückzahlen produziert werden sollen und somit wesentlich günstiger werden könnten.

U.S.-Strommarkt mit mehr erneuerbarer Energie

Zur Advanced Energy Economy gehören neben Apple auch Netzwerk- und Energie-Firmen wie SunPower oder Johnson Controls. Apple ist bekanntlich eine großer Befürworter erneuerbarer Energie.

Die Apple Stores und Firmengebäude in insgesamt 22 Ländern werden bereits zu 100 Prozent von Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt, wie 9to5 Mac berichtet.