macOS: f.lux – angeblich – besser als Night Shift von Apple

Der Entwickler der App f.lux hat Apples Nachtmodus Night Shift kritisiert.

Mit Night Shift hat Apple eine Funktion im neuen macOS 10.12.4 implementiert, wie sie die Nutzer der Software schon seit Jahren schätzen: einen Nachtmodus.

Wird es draußen dunkler, werden die Farben des Display angepasst. Ziel ist es, das augenschädlich blaue Licht zu verringern.

Mit f.lux gibt es eine solche App schon seit 2009 für den Mac. Vergangenen November wurde sie in Vorbereitung des eigenen Nachtmodus von Apple aus dem App Store entfernt.

Daraufhin hat der Entwickler einen offenen Brief an Apple gerichtet, in dem das Unternehmen gebeten wird, die App veröffentlichen zu dürfen. Mit der Erfahrung, die in f.lux dank sieben Jahren Entwicklung eingeflossen ist, sei die App außerdem das beste, was der Markt zu bieten habe.

f.lux soll die Augen besser als Night Shift schonen

Die damit verbundene Kritik wurde jetzt wiederholt. Der Entwickler sagt nach einem Test von der Mac-Version von Night Shift, dass in Apples Nachtmodus noch eine ziemlich große Menge blauen Lichts vorhanden sei. Bei f.lux werde dieses um ein Vielfaches mehr reduziert.

Ein Diagramm-Vergleich (s. oben; oben macOS, unten f.lux) soll diese Aussage stützen. Als weiteren Vorteil gibt der Entwickler außerdem das Timing an, mit dem sich die Funktion aktiviert, wie Ihr in einem Post im f.lux Forum nachlesen könnt.