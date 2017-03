Emulator Giovanni bringt Game Boy auf Apple Watch

Der Emulator Giovanni bringt Game Boy Spiele auf die Apple Watch.

Der Prototyp des Entwicklers gabrieloc ist quelloffen und kann auf Github betrachtet und heruntergeladen werden.

Aktuell ist das Projekt noch nicht fertig und dementsprechend nicht perfekt. Spaß macht es, aber es ist auch denkbar unpraktisch, die Spiele mit den winzigen Buttons zu steuern.

Quelloffener Game Boy Emulator für Apple Watch

Der Prototyp zeigt jedoch, was auf der Uhr alles möglich ist. In einem Blogpost berichtet der Entwickler auch über die Herausforderungen bei der Programmierung. So sei es nicht einfach gewesen, die Balance zwischen Performance und Framerate zu finden.

Auch die Grafiken auf der Apple Watch darzustellen sei viel schwerer gewesen als ursprünglich vermutet.