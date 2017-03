DVB-T2: Alle Infos, Technik, Preise, FAQ und aktuelles Angebot

Morgen, Mittwoch, wird DVB-T2 Pflicht, DVB-T wird abgestellt. Wir haben alle Fakten zum neuen TV-Standard.

Rund 15,8 Prozent der Deutschen nutzen einen DVB-T-Receiver zum Fernsehen. Ab Mittwoch wird dazu der neue Übertragungsstandard DVB-T2 gestartet. In weiten Teilen Deutschlands wird er direkt umgestellt.

Damit bei dieser Umstellung nicht schiefläuft, haben wir hier kompakt alle wichtigen Antworten auf häufige Fragen zu DVB-T2 versammelt.

Was ist DVB-T2?

DVB-T2 ist der Nachfolgestandard des ab 2003 in Deutschland eingeführten Standards DVB-T. Die neue Version ist kostengünstiger in der Verbreitung, liefert schnellere Umschaltzeiten für die Zuschauer und andere Verbesserungen. Außerdem können bei gleicher Kanalbandbreite mehr Sender bzw. auch HD-Übertragungen übermittelt werden.

Wer braucht DVB-T2 – und wer nicht?

Es ist besser, sich DVB-T2 bis Mittwoch noch zuzulegen. Ansonsten könnte es sein, dass Euer Fernseher am dem 29. März kein DVB-T-Signal mehr empfängt.

In großen Städten und anderen Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet werden dann nämlich in jedem Fall die Sender auf DVB-T2 umgestellt werden. In den restlichen Regionen Deutschlands wird zwischen Oktober 2017 und Juni 2019 umgestellt. Eine Übersicht aller Standorte und der Umstellungszeit findet Ihr hier.

Es muss sich aber auch nicht jeder DVB-T-Kunde einen neuen Receiver zulegen. Viele Geräte haben bereits integrierte DVB-T2-Empfänger integriert. Informiert Euch aber definitiv in der Gebrauchsanleitung Eures TVs oder Receivers.

Außerdem ist wie für DVB-T auch für DVB-T2 HD eine Antenne für den UHF-Bereich notwendig. Auch alte Antennen können also weiterhin verwendet werden. Die Notwendigkeit eines neuen Receivers betrifft nur eine einprozentige Nutzerzahl.

Wie aktiviere ich DVB-T2?

Dazu muss ein sogenannter Suchlauf auf Eurem TV durchgeführt werden. Wie dieser funktioniert, erklärt ein kurzes YouTube-Video, das wir unten für Euch angehängt haben.

Was kosten neue Receiver und wo kann ich sie kaufen?

Solide Receiver gibt es schon ab etwa 30 Euro. Wer Geräte mit integrierter Aufnahmefunktion und ähnlichem will, kann aber auch zwischen 100 und 200 Euro zahlen. Das aktuell beste Angebot gibt es hier.

Was kann ich ohne monatliche Gebühr schauen?

Ohne Zusatzkosten können mit DVB-T2 alle öffentlich-rechtlichen Sender (ARD, ZDF, arte, Kika, Landessender wie WDR, NDR etc.) empfangen werden.

Wieviel kosten private Sender?

Private TV-Sender wie RTL oder Pro7 werden ab sofort mit einem Jahresabo von Freenet/Media Broadcast angeboten. Welche Sender empfangen werden können, erfahrt Ihr hier. Außerdem bietet freenet TV auch den Zugriff auf Apps wie den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender.

Welche Alternativen gibt es?

Wer keinen Fernseher besitzt oder nicht auf DVB-T2 mit Abo aufrüsten will, kann auch auf Online-TV-Angebote umsteigen. Hier bieten vor allem Zattoo und Magine gute Abo-Angebote mit privaten und HD-Sendern. Zattoo HiQ, das Premium-Abo des Dienstes kostet dabei 9,99 Euro im Monat, Magine TV 6,99 Euro. Die Apps zu beiden Streaming-Anbietern können kostenlos ausprobiert werden.