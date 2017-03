Display des neuen 9,7″ iPad 44% heller als iPad Air (Update)

Nach Unstimmigkeiten im Teardown hat iFixit das neue iPad erneut untersucht.

Wie bei jedem neuen Apple-Gerät hat die Webseite iFixit auch das neue 9,7“ iPad auseinandergebaut und untersucht. Bei der ursprünglichen Meldung, von der wir gestern berichteten, äußerten sich die Bastler verwundert über das Display des Tablets.

Das sollte nämlich eigentlich besser, weil heller als das des Vorgängers sein. In den ersten Tests konnte das nicht bestätigt werden. Nun hat iFixit nochmal nachgemessen und den Unterschied bemerkt.

Er fällt, so ein Kommentar der Tester auf Twitter, auch ziemlich deutlich aus: 44 Prozent heller ist das Display als das des ersten iPad Air.

Das berichtete iTopnews am 30.03. zum Thema:

iFixit hat das neue 9,7“ iPad zerlegt. Das Ergebnis fällt wenig überraschend aus: Das neue 9,7″ Tablet (hier bei Apple erhältlich) basiert abgesehen vom Prozessor-Upgrade im Wesentlichen auf dem Original iPad Air. Apple hat es mit einigen kleinen Aktualisierungen aufgehübscht. Nicht viel habe sich verändert – so lautet das Fazit:

„So remember how we said this was similar to the first Air? We were serious—take a look inside the Air 1 and iPad 5 respectively. Not much has changed.“

iFixit zieht nach dem Teardown in Zweifel, dass das neue iPad ein verbessertes Display hat. Größte Veränderung: Touch ID ist jetzt an Bord. Außerdem auffällig: Es gibt schmalere Löcher bei den Mikrofonen, der fehlende Sperrschalter und eine einzelne Reihe von Lautsprecher-Löchern.

Das neue iPad sei schwerer zu reparieren als das Original iPad Air. Dies liege am Fingerabdrucksensor, der mit dem Logicboard verbunden sei. Der Touch-ID-Button sei „ein Button“ und nicht vergleichbar mit dem neuen solideren Touch-ID-Button, der im iPhone 7 sein Debüt gab.

Noch einmal zurück zum Display: iFixit ist sich nicht sicher, in welchem Bereich das Display besser als im Original iPad Air sei:

„Our question is: brighter than what? It doesn’t look that different from the Air 1’s display. If they mean brighter than the Air 2, then that may simply be due to reverting to the unfused display design of the Air 1.“