Depeche Mode: Heute gratis Konzert im Livestream, neues Album bei iTunes

Musikfreunde und Fans von Depeche Mode dürfen sich heute über zwei Highlights freuen.

Zum einen ist heute das neue Album „Spirit“ erschienen und natürlich bei iTunes und Apple Music als Download verfügbar. Zum anderen gibt es für Kunden des Telekom-TV-Angebots Entertain einen exklusiven 360 Grad Livestream der Konzert-Weltpremiere.

Ihr habt kein Entertain oder möchtet Entertain nicht buchen? Dann gibt es fürs Konzert die Sonderseite zum Livestream im Web.

Depeche Mode tritt heute bei einer exklusiven Show bei den Telekom Street Gigs im Funkhaus Berlin auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Entertain-Kunden sehen das Event ab 20 Uhr ohne Zusatzkosten auf Kanal 18 (bei Standardbelegung) als HD-Livestream.

Falls Ihr heute Abend anderweitige Termine habt: Ihr könnt das Konzert auch später auf Entertain ansehen. Es steht in den nächsten Tagen kostenlos on demand in der Entertain Selection auf Abruf bereit.